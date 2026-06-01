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Inter entra na pausa da Copa fora do Z-4, mas com sinais ligados e olho nas transferências

Derrota para o Bragantino deixou o time com 21 pontos em 18 rodadas, longe da metade de cima da tabela

Rafael Diverio

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