Inter encaminha saída de meio-campista

O volante Richard negocia a sua saída do Inter. O meio-campista, que tem vínculo com o Colorado até o final do ano, tem tratativas avançadas com um clube brasileiro, que ainda não foi revelado.
O atleta de 32 anos está fora dos planos da comissão técnica e busca um novo time, o que será facilitado pela direção colorada. Desde o início do ano, ele treina separado do grupo e não entrou em campo em 2026.
Richard foi contratado junto ao Alanyaspor, da Turquia, em julho do ano passado por 700 mil euros, cerca de R$ 4 milhões na cotação da época. Naquela temporada, atuou nove vezes.
Paulo Pezzolano conta com Villagra, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Benjamin, Paulinho e Ronaldo para a posição.
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