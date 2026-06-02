Inter encaminha renovação de contrato com jovem da base

O Inter encaminhou a renovação de contrato com o volante Benjamin. O ganês de 20 anos vai assinar um contrato válido por quatro temporadas, até o final de 2030.
Zero Hora apurou que o técnico Paulo Pezzolano e a sua comissão técnica gostam do futebol do atleta. Por isso, a direção decidiu tratar com antecedência sobre o novo vínculo, já que o atual se encerra em dezembro de 2027.
A expectativa é de que o jogador seja mais aproveitado no segundo semestre. Para a posição, o Colorado conta com Villagra, Bruno Henrique, Paulinho, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Ronaldo e Richard. Os quatro últimos podem deixar o clube na metade do ano. Se isso acontecer, Benjamin poderá ganhar espaço.
O volante estreou pelo time profissional durante o Gauchão de 2026, na vitória por 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo, mas não conseguiu sequência por ter sofrido com lesões. Ele soma cinco partidas com Paulo Pezzolano.
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