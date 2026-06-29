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No CT Parque Gigante
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Inter encaminha mais dois jogos-treino para intertemporada; clube deve disputar quatro partidas

Primeiro compromisso oficial é pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, dia 22 de julho, no Beira-Rio

Antonio Oliveira

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