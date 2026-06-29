Inter encaminha mais dois jogos-treino para intertemporada; clube deve disputar quatro partidas

Inter deu início à segunda semana de treinos nesta segunda-feira (29). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter encaminhou mais dois jogos-treino para realizar durante a intertemporada. Os adversários são equipes gaúchas. As partida serão disputadas no CT Parque Gigante. A informação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada por Zero Hora.

Em 8 de julho, uma quarta-feira, o Inter deve jogar contra o São José. Depois, no dia 16, quinta-feira, enfrentará o Caxias.

O primeiro jogo-treino do Inter, contudo, será no próximo sábado (4), contra o Coritiba, no Beira-Rio, sem a presença de público.

Na semana seguinte, o time gaúcho enfrentaria o Mirassol, no dia 11, mas os paulistas cancelaram o compromisso por conta de uma mudança no calendário da equipe. O Inter, então, tem negociações com o São Paulo para o mesmo dia, também no Beira-Rio, sem público.