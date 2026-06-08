Inter encaminha acerto com preparador de goleiros

Nesta segunda-feira (8) à noite, o Inter definiu a contratação do novo preparador de goleiros. Rogério Maia, 52 anos, assumirá a função após o desligamento de Leonardo Martins.
O profissional está no processo de saída do Santos, clube em que atuava desde o início da última temporada, e desembarcará em Porto Alegre acompanhado de um auxiliar.
Natural da Capital, Maia soma passagens por grandes clubes do país, como Atlético-MG e Flamengo, além de integrar trabalhos na Seleção Brasileira. Entre 1996, quando iniciou no futebol, e 2001, ele atuou nas categorias de base do próprio Inter.
Graduado em Educação Física pela ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), é considerado um dos preparadores de goleiros mais experientes da elite nacional.
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