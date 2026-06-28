Inter e River Plate se aproximam de acerto pela venda de Borré

Borré foi campeão gaúcho pelo Inter e disputou mais de 100 jogos no clube. Jeff Botega / Agencia RBS

A negociação entre Inter e River Plate pela venda de Rafael Borré está próxima de ter um desfecho. Os clubes seguem em contato para definir os últimos detalhes da transferência. O jogador irá assinar por três temporadas com a nova equipe.

Na Argentina, a imprensa aponta que o acordo foi fechado por US$ 2,5 milhões (quase R$ 13 milhões) fixos. Contudo, o Inter garante que a negociação ainda não foi concluída e que este valor está abaixo do que o clube quer receber.

A chegada de Borré é um pedido do técnico Eduardo Coudet, que trabalhou com ele no Inter em 2024. O atacante foi convencido pelo treinador a voltar ao River Plate e aceitou reduzir o salário de forma considerável. No time de Buenos Aires, o atacante foi campeão da Libertadores de 2018.

Alívio na folha

A saída de Borré irá implicar em um alívio importante na folha salarial do clube gaúcho, já que o colombiano tem custo mensal próximo de R$ 2 milhões. Com contrato até o fim de 2028 com o Inter, ele irá abrir mão de alguns valores que teria de receber da equipe.

Borré assinou com o Inter em 2024, quando estava emprestado ao Werder Bremen pelo Eintracht Frankfurt, ambos times da Alemanha. Ao todo, disputou 104 jogos pelo Inter, marcou 28 gols e deu nove assistências. Em 2025, esteve no grupo campeão gaúcho.