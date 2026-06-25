Inter e River Plate avançam em negociação para a venda de Rafael Borré

Borré chegou ao Inter em 2024 Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter e o River Plate avançaram nas tratativas para a venda do atacante Rafael Borré. Conforme apurado por Zero Hora, as três partes envolvidas estão próximas de um acordo.

O River ofereceu a Borré um contrato de três anos, a pedido do técnico Eduardo Coudet, que trabalhou com o jogador no Beira-Rio, em 2024. O vínculo com o Inter expira em dezembro de 2028.

Além de o atacante ter sido seduzido pela proposta e pelo projeto apresentado pelo seu ex-clube, as cifras oferecidas pelo River Plate se aproximam dos valores considerados razoáveis pelo Inter para um acordo.

No entanto, a negociação ainda não está concluída.

Abel confirma interesse

Na terça-feira (23), o diretor técnico do Inter, Abel Braga, confirmou à Rádio Gaúcha que o River já havia tentado a contratação do atacante, mas que a proposta, naquele momento, não tinha agradado.

Borré disputou 104 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências. Nesta temporada, o jogador, que perdeu a titularidade para Alerrandro, tem nove gols em 28 partidas. No Campeonato Brasileiro, são apenas dois gols.