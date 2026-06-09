Inter e Nacional entram em acordo, mas Alan Rodríguez não aceita proposta para retornar ao Uruguai

Uruguaio não aceitou proposta para retornar ao seu país. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Nacional, do Uruguai, abriu negociações com o Inter para contratar Alan Rodríguez. Em um primeiro momento, a operação seria por empréstimo com opção de compra, mas as tratativas perderam força nos últimos dias.

Conforme apurou a Rádio Gaúcha, a decisão de não avançar com a transferência partiu do próprio Alan Rodríguez. Inter e Nacional chegaram a um acordo, mas a vontade do volante de permanecer em Porto Alegre pode impedir a concretização do negócio.

A possibilidade de transferência ainda não está descartada. No entanto, seria necessário um trabalho de convencimento junto ao jogador para que os trâmites finais fossem concluídos.

O interesse do Inter em negociar Alan Rodríguez está relacionado à necessidade de abrir espaço na folha salarial e no elenco. Em 2026, o volante uruguaio perdeu espaço na equipe em razão de questões físicas e também por desempenho técnico.

Alan Rodríguez foi contratado pelo Inter em julho de 2025 por US$ 4 milhões (R$ 22 milhões na cotação da época). O Colorado adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador junto ao Argentinos Juniors.