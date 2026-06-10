Inter é goleado pelo Bragantino e perde a invencibilidade no Brasileirão sub-17

Bragantino impôs a primeira derrota do Inter no Brasileirão sub-17. Nathan Bizotto / Inter,Divulgação

O Inter conheceu a primeira derrota no Brasileirão sub-17. Nesta quarta-feira (10), a equipe foi goleada pelo Bragantino por 5 a 1, em partida disputada no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O gol colorado foi marcado por Micael.

Esta foi a terceira partida do time na competição. Antes, havia vencido o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Passo D'Areia, e empatado em 1 a 1 com o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

O resultado mantém o Inter na oitava colocação com quatro pontos, dentro da zona de classificação para as quartas de final.

A principal justificativa para o resultado está no fato de que boa parte dos titulares foram poupados, pensando no Gre-Nal da final do Gauchão da categoria. Nomes como João Kempes, Fabrício Prado e Ryan Norato não começaram a partida.

Em contrapartida, o Inter promoveu a entrada de atletas nascidos em 2010 no time titular.

Decisão estadual

O jogo da volta da final do Gauchão será disputado neste sábado (13), às 11h, no CT Morada dos Quero-Queros. Na ida, com mando de campo do Grêmio, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Pelo Brasileirão, o clube volta a entrar em campo na quarta-feira (17), às 15h, contra o América-MG, em Betim, Minas Gerais.