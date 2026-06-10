Inter deve ter retorno de jogador promissor para a sequência da temporada

Henrique Menke era visto com grande potencial na base colorada. @comofootball / Instagram/Reprodução

Com dificuldades para contratar, o Inter pode ter um reforço "caseiro" para as próximas semanas. O goleiro Henrique Menke, de 19 anos, estava emprestado ao Como, da Itália, que não deve exercer a contratação em definitivo, já que não sinalizou o interesse ao clube gaúcho. O vínculo com os italianos vai até o fim de junho.

Na Itália, o jogador atuou no time primavera, como é chamado o sub-19. Menke viveu grande temporada na segunda divisão da categoria, que foi vencida pelo próprio Como, garantindo vaga na elite do próximo ano. Dos 30 jogos disputados no campeonato, o goleiro esteve em campo em 26 e sofreu 28 gols. Ao todo, a equipe foi vazada 31 vezes, tendo a melhor defesa da liga.

Uma estatística que chama a atenção são os 11 jogos sem sofrer gols durante a campanha. Nas redes sociais, o Como fez uma publicação recente exaltando as principais defesas do ano na categoria, com nove lances de Menke.

Apesar do destaque, o goleiro não foi aproveitado no time principal, que terminou em quarto lugar no Campeonato Italiano, garantindo vaga na Champions League do próximo ano. Sendo assim, os italianos não deverão exercer o direito de compra do jogador.

Nascido em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o goleiro chegou ao Inter com nove anos e conquistou títulos até a categoria sub-17, o que lhe rendeu convocações para a Seleção Brasileira de base. Em 2025, por exemplo, esteve no elenco vencedor do Sul-Americano sub-20. Com o Inter, o contrato é válido até dezembro de 2029.

Na base colorada, Menke sempre foi bem avaliado e é visto com grande potencial para o futuro. Ele deve ser mais uma opção ao técnico Paulo Pezzolano, que trabalha com quatro goleiros no time principal: Rochet, Anthoni, Diego Esser e Kauan Jesus.