Inter determina data para retorno de Rochet, eliminado da Copa

Rochet pode deixar o Inter ainda no mês de julho. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Depois da queda do Uruguai na Copa do Mundo, na última sexta-feira (26), Sergio Rochet recebeu alguns dias de férias antes de se reapresentar no Inter. Na próxima segunda (6), o goleiro volta às atividades no CT Parque Gigante.

Os demais companheiros tiveram 21 dias de descanso a partir do jogo contra o Bragantino, em 31 de maio, e retomaram os treinos na semana passada. Como a intertemporada está em andamento, o tempo para o uruguaio será menor.

No Mundial, Rochet foi reserva de Muslera, contestado pelas falhas. O jogador colorado atuou apenas no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para a Espanha, a última partida, porque o titular pediu para sair no intervalo após uma primeira etapa ruim.

No Inter, o goleiro é contestado e pode deixar o clube antes da retomada dos jogos, em 22 de julho. Além do baixo número de jogos por lesões, o camisa 1 tem cometido falhas e chegou a ser vaiado pela torcida. Caso saia, a direção vai buscar uma reposição no mercado.

Seu último jogo pelo Colorado foi em 12 de maio, na vitória por 3 a 2 sobre o Athletic, pela Copa do Brasil. Depois, sofreu com lombalgia e desfalcou. Quando recuperado, foi liberado para os treinos do seu país.

Rochet chegou ao Inter em 2023. Ele soma 96 partidas pelo clube.

O único jogador do time de Pezzolano que ainda disputa a Copa é Félix Torres. O Equador enfrenta o México, às 22h desta terça-feira (30), pela fase de 16 avos.