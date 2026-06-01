Inter demite preparador de goleiros e auxiliares

Leonardo Martins deixou a preparação de goleiros do Inter Inter / Divulgação

O Inter anunciou nesta segunda-feira a demissão de três profissionais. O preparador de goleiro Leonardo Martins, seu auxiliar, Aparecido Donizete, e João Goulart, auxiliar da preparação física também deixaram o clube.

Leonardo estava no Inter havia mais de 20 anos. Chegou a ser professor da função na CBF Academy. Mas, nos últimos tempos, a preparação de goleiros do Inter vinha sendo alvo de críticas após falhas sucessivas de Rochet e Anthoni.