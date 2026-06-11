Inter define data para inauguração da estátua de Abel Braga

Abel Braga atua como Diretor Técnico do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de ser homenageado por amigos na praia de Atlântida, Abel Braga viverá novamente a emoção de ser eternizado em uma estátua nos próximos meses. E desta vez, com caráter oficial. O Inter prepara para agosto a inauguração do monumento para o técnico campeão da Libertadores e do Mundial de 2006 e atual diretor técnico do clube.

A ideia inicial era entregar a obra até o fim do ano, mas o Inter entendeu o momento como oportuno, já que o oitavo mês do ano também marcará o aniversário de 20 anos da conquista da América pela primeira vez, que culminou posteriormente no título mundial.

O clube planeja uma série de ações festivas e, entre elas, está a entrega do monumento. A escultura deverá ocupar um espaço próximo à estátua de Fernandão no pátio do Beira-Rio, em frente à Avenida Padre Cacique, no complexo do estádio.

O custo para a obra não sairá dos cofres do Inter e será totalmente pago pela Allu, patrocinadora do clube desde 2025.

O processo de confecção

Para a confecção da estátua, a direção colorada avaliou diferentes alternativas de artistas e chegou aos nomes de Vinicius Vieira, Caé Borges e Leandro Michels, todos do Rio Grande do Sul.

Vinicius, inclusive, participou da produção da estátua de Pedro Rocha, ex-jogador do Grêmio, inaugurada em 2018 no bairro Moinhos de Vento por iniciativa do pai do atacante.

Todo o processo é acompanhado de perto por Abel, que possui a palavra final sobre o projeto. A composição da estátua foi inspirada em uma imagem de 2006, ainda não revelada pelo clube.

Neste momento, os artistas trabalham na estrutura bruta da obra. Nas próximas semanas, devem avançar para os ajustes finais de acabamento.

Homenagem para o ídolo

A ideia da homenagem surgiu após o término do Campeonato Brasileiro do ano passado. Já aposentado da função de treinador, Abel aceitou reassumir o comando do Inter nas duas últimas rodadas para evitar o rebaixamento.

A missão foi cumprida, e a proposta de eternizá-lo em forma de estátua passou a ganhar força entre os colorados. Além de torcedores, até mesmo dirigentes viram como natural a ideia e passaram a trabalhar para colocar o projeto em prática.

Em março, o Conselho Deliberativo do Inter aprovou a homenagem por aclamação na primeira sessão do órgão em 2026.