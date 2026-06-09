Inter define adversário para segundo jogo-treino durante a parada para a Copa do Mundo; confira

Equipes se enfrentaram no Beira-Rio neste ano, com vitória para os paulistas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter definiu o seu segundo teste durante o período da parada para a Copa do Mundo. O adversário será o Mirassol, em 11 de julho. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio e não terá a presença de público.

Antes, o Inter enfrentará o Coritiba em 4 de julho, um sábado, em Porto Alegre. O confronto também será no estádio colorado, com portões fechados.

O elenco colorado está de férias desde 1° de junho e retornará às atividades no dia 22, uma segunda-feira. A data irá marcar a volta dos jogadores aos treinos.

Oficialmente, o calendário do Inter prevê a primeira partida oficial para 22 de julho. O clube enfrentará o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. Contudo, não está descartada a possibilidade de a CBF antecipar a realização desta rodada.

No campeonato, o Inter ocupa a 14ª colocação, com 21 pontos, um ponto acima do primeiro time da zona de rebaixamento. O Mirassol, adversário do segundo amistoso, ocupa o 19º lugar, com 16 pontos.