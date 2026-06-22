Atacante do Inter sofre lesão durante período de férias e passa por cirurgia

Kayky disputou 10 jogos pelo Inter desde que chegou ao time, em fevereiro. Ricardo Duarte / Inter

O Inter confirmou a primeira ausência na reapresentação do elenco. Nesta segunda-feira (22), o grupo de jogadores voltou aos treinos no CT Parque Gigante, dando início à intertemporada do clube com foco no retorno do Brasileirão e nas oitavas da Copa do Brasil.

O atacante Kayky não participou dos treinos. O clube informou que o jogador teve uma lesão no tornozelo direito durante o período de férias.

O atleta passou por um procedimento cirúrgico em Salvador. A operação foi alinhada entre Kayky, Inter e Bahia, equipe que detém os direitos federativos do jogador.

Segundo nota divulgada pelo clube gaúcho, o atacante passa bem e já está em processo de recuperação pós-operatória. Não foi divulgado o tempo para retorno às atividades.

Confira o comunicado abaixo

O Sport Club Internacional informa que o atleta Kayky sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o período de férias.