Atacante do Inter sofre lesão durante período de férias e passa por cirurgia

O Inter confirmou a primeira ausência na reapresentação do elenco. Nesta segunda-feira (22), o grupo de jogadores voltou aos treinos no CT Parque Gigante, dando início à intertemporada do clube com foco no retorno do Brasileirão e nas oitavas da Copa do Brasil.
O atacante Kayky não participou dos treinos. O clube informou que o jogador teve uma lesão no tornozelo direito durante o período de férias.
O atleta passou por um procedimento cirúrgico em Salvador. A operação foi alinhada entre Kayky, Inter e Bahia, equipe que detém os direitos federativos do jogador.
Segundo nota divulgada pelo clube gaúcho, o atacante passa bem e já está em processo de recuperação pós-operatória. Não foi divulgado o tempo para retorno às atividades.
Confira o comunicado abaixo
O Sport Club Internacional informa que o atleta Kayky sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o período de férias.
Após alinhamento entre o atleta e o Esporte Clube Bahia, detentor de seus direitos federativos, foi realizado, em Salvador (BA), o procedimento cirúrgico pertinente. Kayky passa bem e já iniciou o processo de recuperação pós-operatória.