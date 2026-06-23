Inter busca reposição no mercado após sondagens por Rafael Borré

Com o interesse da Major League Soccer (MLS) em Rafael Borré e um eventual retorno ao River Plate no radar, o Inter já se mexe nos bastidores. O clube iniciou consultas a empresários e equipes em busca de um substituto para o ataque. No entanto, o objetivo é claro: a nova contratação precisa ter baixo custo.
Mesmo com contrato até dezembro de 2028 e sendo elogiado por dirigentes e comissão técnica pelo empenho, Borré não vive seu auge técnico. O atacante perdeu a titularidade para Alerrandro nos últimos jogos do Brasileirão e, apesar de ser figura frequente em sua seleção nacional, ficou de fora da última lista de convocados para a Copa do Mundo.
O fator financeiro: R$ 2 milhões por mês
A saída do colombiano ajudaria diretamente nos planos da diretoria, que implementa uma reestruturação financeira e corte de custos há praticamente um ano. Borré tem o maior salário do elenco colorado, com um custo mensal de aproximadamente R$ 2 milhões. Uma transferência aliviaria a folha salarial e daria ao atleta a chance de recuperar o bom futebol em um ambiente de menor pressão.
Por outro lado, a família do jogador está adaptada a Porto Alegre, mas já começa a aceitar a ideia de uma mudança. O interesse de equipes norte-americanas agrada pela qualidade de vida, enquanto o River Plate — onde o atacante brilhou anos atrás — também é visto com bons olhos. Para liberá-lo, o Inter exige uma compensação financeira.
O perfil do novo atacante
Nas sondagens que já realizou, o Colorado deixou claro a empresários e parceiros que vive restrições orçamentárias. O clube evita nomes com altos salários ou que exijam a compra de direitos econômicos. A preferência é por atletas livres no mercado ou que consigam rescindir com seus atuais times.
Conforme apuração de Zero Hora, centroavantes brasileiros e sul-americanos já foram consultados. O avanço dessas conversas, porém, depende diretamente da saída de Borré, que deve ganhar novos capítulos nas próximas semanas. Por enquanto, o camisa 19 segue integrado ao elenco principal.