Inter

Nome de baixo custo
Notícia

Inter busca reposição no mercado após sondagens por Rafael Borré

Colombiano está na mira de clubes da MLS e do River Plate. Atacante tem o maior salário do elenco colorado, com um custo mensal de aproximadamente R$ 2 milhões

Saimon Bianchini

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS