Inter avalia rescindir contrato de atacante

Kayky foi apresentado pelo executivo Fabinho Soldado em fevereiro. Saimon Bianchini / Agencia RBS

A direção do Inter avalia a rescisão do contrato de empréstimo de Kayky, e assim devolvê-lo ao Bahia. Durante as férias, o jogador sofreu uma lesão no tornozelo, passou por cirurgia e corre o risco de não atuar mais em 2026.

Como o atleta se machucou fora do clube e corre o risco de não entrar mais em campo durante a vigência do seu empréstimo, que vai até o final do ano, o departamento jurídico estuda a melhor possibilidade.

Uma fonte consultada pela reportagem explicou que, em geral, não existem cláusulas que permitam uma rescisão sem custos. Inclusive, o habitual é não poder devolver no período do acordo. A lesão, no entanto, pode abrir uma brecha.

Além disso, a avaliação do departamento de futebol é de que o desempenho de Kayky no time de Pezzolano não é bom. Foram apenas nove jogos disputados, um como titular e nenhuma participação direta em gol. Bernabei, Vitinho, Allex, João Victor e Bruno Tabata têm sido escolhidos antes do atacante.

O assunto ainda não foi concluído internamente. Em breve, a direção deve tomar a decisão sobre o futuro do atacante. Independentemente disso, o departamento de futebol está atento ao mercado para reposições.