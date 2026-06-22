Inter anuncia três reforços para o Departamento de Futebol

Guilherme Costa estava no Corinthians. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter comunicou de forma oficial nesta segunda-feira (22) a chegada de três novos profissionais para o Departamento de Futebol. O trio já esteve presente na reapresentação do time, também nesta segunda.

A principal novidade é Guilherme Costa, que assume a coordenação de performance do clube no lugar de Diego Pereira. O profissional deixou o Corinthians neste mês. Ele também acumula passagens por Coritiba, Atlético-MG e Cruzeiro. No Inter, ele estará encarregado de integrar as categorias de base com o time principal.

Outros dois profissionais também foram anunciados oficialmente. O novo preparador de goleiros é Rogério Maia, que já passou pelo Inter outras vezes e acumula passagens por Seleção Brasileira, Flamengo, Atlético-MG e estava no Santos. O seu auxiliar é Eduardo Melgarejo, que estava no Operário, do Paraná.

Rogério Maia e Eduardo Melgarejo assumem a preparação de goleiros. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O elenco colorado chegou ao CT Parque Gigante na manhã desta segunda. Primeiro, os jogadores realizaram atividades na academia. Depois, o grupo foi para o campo, onde foram feitos treinos com e sem bola.

Além dos atletas do time principal, a reapresentação do Inter também contou com a presença de jogadores das categorias de base: o lateral-esquerdo Luiz Felipe, os meias Benjamin e João Kempes e os atacantes João Victor e João Bezerra.