Inter aguarda abertura das principais janelas de transferências para avançar em negócios

Executivo Fabinho Soldado (E) e presidente Alessandro Barcellos (D) comandam as negociações do Inter. Ricardo Duarte / Internacional

O elenco do Inter para o segundo semestre promete ser diferente do que encerrou o primeiro. Entre chegadas e saídas, Paulo Pezzolano espera a definição das peças que terá à disposição para a disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, a direção colorada aguarda o mercado aquecer para avançar em negociações que estão em andamento.

A leitura dos dirigentes é de que o fato das principais janelas de transferências estarem fechadas acaba travando negócios e também impede que propostas cheguem, por mais que seja permitido já adiantar tratativas. Alguns mercados abrem na ainda em junho e outros durante o mês de julho (confira as datas abaixo). Em ano de Copa, o mundial também influencia nos movimentos globais.

A explicação citada por uma fonte colorada é de que um clube pode avançar em uma tratativa por um atleta, mas o jogador, por outro lado, sabe que uma oferta melhor pode surgir ali na frente. Um segundo time, por exemplo, pode vender uma peça e assim surgir a necessidade de reposição, buscando o nome pretendido pelo primeiro.

Para as saídas, a lógica é a mesma. Muitas equipes ainda não precisam de um centroavante, por exemplo. Mas, quando o mercado aquecer, uma boa proposta pelo camisa 9 pode surgir, o clube vender e aí surgir a urgência de contratar.

Até o momento, o Inter afirma não ter recebido propostas oficias pelos seus jogadores. Por mais que o desejo seja de segurá-los para não perder competitividade, a direção admite que precisa vender. A meta orçamentária prevê uma arrecadação de R$ 200 milhões com saídas.

Publicamente, o Colorado afirma ter negociações por chegadas, sem revelar nomes e posições. A prioridade é trazer um zagueiro titular, mas o clube pode buscar outras peças a depender das saídas, com Rochet e Borré como exemplos.

Datas de abertura das principais janelas: