Imprensa uruguaia aponta goleiro do Inter como reserva da seleção na Copa do Mundo

Rochet foi titular do Uruguai em quase todo o ciclo para a Copa do Mundo. Eitan Abramovich / AFP

Em má fase no Inter, Rochet perdeu o seu posto de titular da seleção uruguaia às vésperas da Copa do Mundo. É o que aponta o Ovación, o principal jornal esportivo do país vizinho, que ainda indica que o experiente Muslera foi o escolhido pelo técnico Bielsa para a estreia na competição.

O goleiro colorado estava afirmado no time durante o ciclo de três anos e meio. Em março de 2026, na última Data Fifa, porém, iniciou uma partida no banco por opção técnica. Na segunda, voltou à equipe.

No Inter, Rochet vem sendo contestado por suas atuações. Pesa também contra ele o recente histórico de lesões, que o tirou de partidas importantes. Ele atuou em 17 dos 32 jogos do time de Pezzolano em 2026. Uma saída nesta janela de transferências é possibilidade.

O escolhido Fernando Muslera está prestes a completar 40 anos e vai para a sua quinta Copa do Mundo. "Não há dúvidas que ele será titular", afirma a publicação.