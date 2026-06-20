Ex-Inter troca o Ceará pelo rival Fortaleza

Pedro Henrique, ex-Inter, está de casa nova. Depois de rescindir com o Ceará na última quarta-feira (17), o atacante acertou com o rival Fortaleza, segundo a imprensa local.
O jogador de 36 anos estava afastado do Vozão desde o final de maio por opção do treinador Mozart. Dias depois, o técnico foi demitido, mas o atleta seguiu fora dos planos da direção.
Pedro Henrique chegou no Ceará no início de 2025. Ao todo, somou 60 jogos, 10 gols e seis assistências. Entre as passagens por Inter e o clube nordestino, o atacante atuou pelo Corinthians.
Agora ele chega para defender o maior rival. Ambos os times disputam a Série B, mas o Fortaleza de Thiago Carpini é quarto, dentro da zona de classificação para a próxima fase, e o Vozão é 14º, a quatro pontos da zona de rebaixamento.
O jogador defendeu o Inter de 2022 a 2024. Foram 90 partidas, 21 gols e sete assistências.
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