Ex-Inter pode deixar clube mexicano seis meses após ser anunciado

Rodrigo Dourado chegou ao América do México em janeiro deste ano. @clubamerica / Instagram / Reprodução

O volante Rodrigo Dourado não está mais nos planos do América do México. O jogador de 32 anos chegou ao novo clube no começo do ano, mas não impressionou o técnico da equipe, Guillermo Almada, que chegou recentemente para substituir o brasileiro André Jardine.

O América realiza pré-temporada na Espanha. Rodrigo Dourado não viajou com o grupo de jogadores, assim como o meia Lima, que está emprestado pelo Fluminense.

Segundo o jornalista David Medrano, da TV Azteca, o volante formado na base do Inter não está nos planos do técnico argentino. Há o interesse, portanto, de liberá-lo, principalmente para abrir espaço para um jogador estrangeiro no elenco.

Dourado deixou o Inter em 2022 para jogar no Atlético San Luís, do México. Após destaque no clube, o jogador foi comprado pelo América, em janeiro deste ano, por cerca de 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões na cotação atual). Ele disputou 22 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

Pelo investimento recente, o América não deve liberá-lo de forma gratuita. Uma transferência em definitivo ou um empréstimo estão na pauta do clube mexicano. Segundo a imprensa mexicana, a tendência é de que ele permaneça no país.