Entre aliviar a folha e reforçar o caixa: o planejamento do Inter para negociar jogadores na próxima janela

Borré está na lista de jogadores que podem ser negociados. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter estruturou a reformulação do grupo com uma divisão clara nos bastidores. De um lado, jogadores que podem ser negociados para gerar receita, de outro, nomes que o clube pretende liberar para aliviar a folha salarial e abrir espaço no orçamento. A direção precisa equilibrar contas ao mesmo tempo em que tenta manter um mínimo de competitividade.

Entre os negociáveis, estão atletas vistos como ativos de mercado. São os casos de Bruno Gomes, Allex e Carbonero, por exemplo. Trata-se de jovens que passaram a despertar interesse externo e podem render aos cofres.

No outro bloco estão os jogadores que o Inter pretende liberar por conta do custo-benefício. Atletas com salários altos, como Alan Patrick e Rochet, além de Thiago Maia e Alan Rodríguez, podem ter saída facilitada. No caso do goleiro uruguaio, a esperança é de que a Copa do Mundo possa valorizá-lo.

Há também casos híbridos, em que a saída pode atender a dois objetivos. Rafael Borré é o principal integrante desse conjunto: o atacante recebeu sondagens do futebol mexicano e pode ser negociado não apenas para aliviar a folha, mas também para garantir entrada de recursos. A eventual venda é vista como uma oportunidade de equilibrar um contrato de alto custo com retorno financeiro direto, algo cada vez mais valorizado na política recente do clube.

Jogadores com pouca utilização e baixo retorno esportivo, devem sair independentemente do valor envolvido. Clayton Sampaio, Ronaldo e Richard estão nesse cenário.

Nos últimos meses, apenas um jogador surge como inegociável (a não ser por uma grande oferta). Bernabei é considerado fundamental para a sequência da temporada.

Mas há um ponto importante. Diferentemente de 2025, o plano é evitar perder tanta qualidade. A ideia é encontrar reposição imediata, já nesta janela. Tudo para não repetir o sufoco do ano passado.