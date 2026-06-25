Dupla do Inter é convocada para a seleção brasileira sub-17

João Bezerra e João Kempes estão entre os destaques da base colorada. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte e Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

Dois jogadores do Inter foram convocados para a seleção brasileira sub-17 para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O técnico Carlos Eduardo Patetuci chamou 26 atletas.

Os treinamentos estão dentro do planejamento da CBF de preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no Catar, em novembro.

Entre os convocados estão o meia João Kempes, de 17 anos, convocado pela primeira vez, e o centroavante João Bezerra, de 16. Ambos se reapresentaram junto com o time principal do Inter, na segunda-feira (22), e têm treinado com os profissionais desde então.

O primeiro é o camisa 10 das categorias sub-17 e sub-20 do Inter. Atuando como um meia mais armador, o jogador chama a atenção pelo alto índice de assistências na base colorada. Neste ano, ele chegou a disputar alguns minutos da partida contra o Caxias, pelo Gauchão.

Já o centroavante tem pulado etapas na base e é titular do time sub-20, mesmo com quatro anos a menos para a categoria. Artilheiro na base, Bezerra tem características mais móveis, mas também é destaque na bola aére. Ele já participou de cinco partidas do time principal nesta temporada.