Do litoral gaúcho à artilharia na Polônia: conheça a trajetória do ex-jogador do Inter em destaque na Europa

Jonathan Jr. foi o grande destaque do Stal Rzeszów na última temporada. Divulgação / Stal Rzeszów

O atacante Jonathan Jr. foi o grande destaque do Stal Rzeszów na última temporada da segunda divisão da Liga Polonesa. O ex-jogador da base do Inter contribuiu com 13 gols e duas assistências, sendo o artilheiro da equipe na competição e aparecendo entre os dez principais artilheiros do campeonato.

Contente com o próprio rendimento, Jonathan celebrou a artilharia do Rzeszów logo em seu ano de estreia e valorizou a rápida adaptação à filosofia do time para ajudar o elenco e fazer uma grande temporada.

— Estou muito feliz com meu desempenho nesse primeiro ano pelo Stal Rzeszów. Consegui me adaptar rapidamente ao estilo de jogo, e terminar a temporada como artilheiro do time é muito gratificante. Sempre procuro fazer o meu melhor dentro de campo, e ver que pude ajudar meus companheiros com gols e assistências ao longo da campanha é motivo de muito orgulho — declarou.

Com Jonathan no time titular, o Stal Rzeszów terminou na 13ª posição da I Liga, ficando de fora da zona de playoffs de acesso.

— Estou muito feliz com meu desempenho nesse primeiro ano pelo Stal Rzeszów. Consegui me adaptar rapidamente ao estilo de jogo, e terminar a temporada como artilheiro do time é muito gratificante — pontuou Jhonathan.

Jonathan Jr. atuando pela base do Inter em 2017. Guilherme Testa / Divulgação

Natural de Capão da Canoa (RS), Jonathan iniciou sua carreira no futebol na base do Inter. Em 2012, o jogador chegou para integrar o sub-13 do Colorado e permaneceu no clube até a categoria sub-20, quando se transferiu para o Avaí, em 2018.

Após a ida para Florianópolis, o atacante não conseguiu se firmar na equipe e rodou por outros clubes do futebol brasileiro. Jonathan atuou pelo Athletico-PR, Chapecoense, Athletic e Pouso Alegre.

Em 2022, se acertou com o Kotwica Kolobrzeg, da Polônia. Adaptado ao futebol polonês, o gaúcho rodou por mais três clubes da Ekstraklasa até desembarcar em Rzeszów para assinar com o Stal, em julho de 2025.