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Do litoral gaúcho à artilharia na Polônia: conheça a trajetória do ex-jogador do Inter em destaque na Europa

Cria da base colorada, Jonathan Jr. soma 13 gols e duas assistências na temporada passado pelo Stal Rzeszów

Zero Hora

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