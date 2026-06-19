Divergência de metodologia e corte de custos: os bastidores da demissão de preparador físico do Inter

Diego foi contratado no "pacote da família Díaz" em setembro de 2025. Ricardo Duarte / Inter

O Inter oficializou nesta semana a demissão de Diego Pereira, preparador físico que vinha atuando como coordenador de performance nesta temporada. A decisão foi embasada por diversos fatores de bastidores: embora a justificativa oficial seja a redução de custos, o desligamento também envolve divergências metodológicas com a atual comissão técnica, o clima interno e a sobreposição de profissionais na área.

Contratado no "pacote da família Díaz" em setembro de 2025, Diego permaneceu no clube com o aval de Abel Braga, já que ambos trabalharam juntos no Vasco em 2023. A ideia inicial era de que ele assumiria a preparação física neste ano. Contudo, Paulo Pezzolano, que fechou com o Colorado no final de dezembro, trouxe um especialista de sua total confiança para a função: o compatriota Gonzalo Álvarez.

Pezzolano e Álvarez formam dupla desde os tempos de Liverpool-URU, em 2018. Enquanto os auxiliares diretos de campo mudam conforme as passagens por outros clubes, o encarregado pela parte física permanece o mesmo.

Segundo apurou Zero Hora, houve divergências entre a metodologia uruguaia e a de Diego, que acabou deixando o trabalho de campo para migrar de vez para funções administrativas nos bastidores. Mesmo assim, o brasileiro tinha grande prestígio com Abel Braga e Fabinho Soldado, sendo frequentemente flagrado motivando os jogadores nos vídeos de bastidores antes das partidas.

Apesar disso, o principal argumento para a saída é o corte de gastos. Logo após a derrota para o Bragantino, o Inter também demitiu funcionários da casa com anos de serviços prestados, como Leonardo Martins e Aparecido Donizete (da preparação de goleiros) e João Goulart (auxiliar da preparação física).

Os quatro desligamentos, dentro do "centro de custos" do futebol, ajudam a viabilizar os salários da nova comissão de arqueiros do clube: Rogério Maia e Eduardo Melgarejo, ex-Santos e Operário, respectivamente. Ambos, inclusive, já trabalharam juntos na Seleção Brasileira Sub-20.