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Fim de ciclo
Notícia

Divergência de metodologia e corte de custos: os bastidores da demissão de preparador físico do Inter

Profissional estava no clube desde setembro de 2025. Diego tinha grande prestígio com Abel Braga e Fabinho Soldado, sendo frequentemente flagrado motivando os jogadores nos vídeos de bastidores antes das partidas

Saimon Bianchini

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