De olho na volta do Brasileirão e da Copa do Brasil, Inter retoma treinos nesta segunda

Jogadores são aguardados no CT Parque Gigante na manhã desta segunda-feira (22). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Após 21 dias de férias, o time principal do Inter volta às atividades na manhã desta segunda (22), no CT Parque Gigante. O técnico Paulo Pezzolano terá um mês até o primeiro jogo oficial, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Durante o período, além das atividades, estão marcados dois jogos-treino, no Beira-Rio, contra Coritiba e Mirassol.

A preparação será para a volta do Brasileirão, mas também para as oitavas da Copa do Brasil. Na primeira competição, o Inter está na 14ª posição e busca se distanciar da zona de rebaixamento. Já na segunda, enfrenta o Corinthians em dois jogos, sendo o primeiro em Porto Alegre.

Para o primeiro dia de atividades, a novidade não estará no grupo de jogadores, mas na comissão técnica. O novo preparador de goleiros, Rogério Maia, que estava no Santos, e o auxiliar Eduardo Melgarejo, que atuava no Operário, do Paraná, estarão presentes. A dupla já trabalhou no Inter em outros momentos e chega para substituir Leonardo Martins e Aparecido Donizete, respectivamente.

Durante as férias do elenco, o Inter teve outras quatro saídas. Ricardo Sobrinho, gerente de mercado, Diego Pereira, coordenador de performance, João Goulart, auxiliar de preparação física, e Rafael Corsetti, que atuava como psicólogo da equipe.

Além dos nomes mais conhecidos do elenco profissional, também são esperados jogadores das categorias de base do clube, em sua maioria do time sub-20. É o caso dos irmãos João Victor (18) e Luiz Felipe (20), e do volante Benjamin (20). Atletas mais jovens como João Bezerra (16), João Kempes (17) e Fabrício Prado (16) também podem aparecer no primeiro dia.

O clube já tem duas ausências confirmadas. O goleiro Rochet e o zagueiro Félix Torres estão na Copa do Mundo com as seleções do Uruguai e do Equador. Os jogadores retornarão a partir do momento em que seus países deixarem a competição.

A busca por reforços e saídas

Por mais que o Inter já tenha um acordo com o zagueiro Maripán, o jogador ainda não foi anunciado e não estará nos primeiros dias de treino no CT Parque Gigante. Ele tem contrato com o Torino, da Itália, até o fim do mês, e só será jogador colorado oficialmente a partir do momento em que o vínculo com os italianos for encerrado.

O Inter segue atento ao mercado de transferências em busca de outro zagueiro e de um meia. Há também a possibilidade do time ter que contratar jogadores para repor a saída de outros, já que o clube projeta R$ 200 milhões em vendas de atletas para 2026. É neste cenário que jogadores como Borré e Alan Rodríguez, que receberam sondagens, podem deixar o time.

No caso do atacante colombiano, há o interesse de duas equipes dos Estados Unidos. Contudo, uma proposta oficial só deve aparecer próxima de 13 de julho, quando a janela da MLS abre oficialmente. Uma eventual saída de Borré, por mais que implique na chegada de um substituto, aliviaria os cofres colorados, em função do alto salário do colombiano.

Os próximos compromissos

04/07 - Inter x Coritiba (jogo-treino)

11/07 - Inter x Mirassol (jogo-treino)

22/07 - Inter x Cruzeiro (19ª rodada - Brasileirão)

26/07 - Athletico-PR x Inter (20ª rodada - Brasileirão)

29/07 - Inter x Flamengo (21ª rodada - Brasileirão)

1°/08 - Inter x Corinthians (ida das oitavas da Copa do Brasil)

05/08 - Corinthians x Inter (volta das oitavas da Copa do Brasil)