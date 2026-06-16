Conversa com Fabinho Soldado, data histórica e bastidores: como Tinga planeja revitalizar o CT do Inter

Ídolo colorado realizou almoço para apresentar o projeto com detalhes. Lucas Costa / Inter/Divulgação

Um projeto ambicioso, que para muitos pode parecer impossível, é tratado com naturalidade por um ídolo colorado. Paulo César Tinga lidera o CTorcedores, iniciativa que busca revitalizar o CT do Inter. No sábado (13), ele realizou um evento no Beira-Rio que serviu de largada para apresentar detalhes da iniciativa.

No primeiro dia foram arrecadados R$ 600 mil. Também foi disponibilizado um QRcode que direciona para o site do ex-jogador (Tmjbytinga), no qual os torcedores podem realizar doações. A ideia de Tinga, que já conta com o apoio de grandes empresários, é que todos possam doar.

O plano é arrecadar R$ 30 milhões, valor total projetado para as obras. Contudo, há a possibilidade da quantia necessária ser menor, caso Tinga firme parcerias com alguns empresários.

Em contato com a reportagem de Zero Hora, ele admitiu que há conversas com uma empresa do ramo de iluminação, sediada em Chapecó. O objetivo inicial é conseguir o valor até a data da comemoração dos 20 anos do título do Mundial de Clubes, em dezembro.

— Já está começando a ter um movimento bacana. Eu tenho o sonho de levantar esse dinheiro até 17 de dezembro. Pode ser mais, mas eu gostaria de até 17 de dezembro, no dia que a gente ganhou o mundo. Seria bacana se até lá a gente pudesse comemorar tendo esse dinheiro — comentou Tinga.

O ex-jogador criou um grupo para liderar o projeto, a Associação Movimento CT 2026, que conta com a participação de amigos de Tinga. Com um Conselho Fiscal e um Conselho Construtivo, o grupo conta com um advogado, um representante do ramo da construção e outros empresários de diferentes cidades.

— É matemática. Agora a gente vai mostrar realmente se a gente continua sendo o clube do povo ou não. Quem resolveu sempre? Pode falar o que falar, mas quem sempre resolveu as coisas no Inter foi a massa. Sempre foi — explicou.

A motivação

Três pontos inspiraram Tinga a lançar a iniciativa. O primeiro foi uma conversa com dois amigos, no fim de 2025, quando o grupo pensava em formas de colaborar com o futuro do Inter.

Na mesma semana, o ex-jogador recebeu a ligação de um amigo que fez no futebol e que atuou ao seu lado no Inter em 2006. Fabinho Soldado entrou em contato após conquistar a Copa do Brasil com o Corinthians, avisou que assumiria o cargo de diretor de futebol do clube e disse que queria ver Tinga mais perto do Inter, o que aproximaria os torcedores.

— O Fabinho é um cara que confio. Ele chegou aqui e se preocupou com a estrutura do clube — comentou Tinga.

Outro ponto relevante surgiu dias antes, mas ficou na cabeça do ex-meia do Inter por dias. Quando Abel Braga aceitou o desafio de evitar o rebaixamento colorado em 2025, momento em que as chances eram pequenas, Tinga passou a pensar com mais atenção nas formas de ajudar o time que tanto ama.

Com questionamentos sobre o atual CT do clube, principalmente com o portão de entrada, ele entendeu que o local era o caminho para a sua iniciativa. Por mais difícil que pareça, Tinga classifica outros momentos históricos do Inter como mais complexos:

— Eu acho muito mais difícil há 20 anos atrás nós termos sido campeões da Libertadores e depois ter ganhado do Barcelona com o melhor jogador do mundo. Mais difícil foi ser campeão brasileiro invicto, ninguém foi. Mais difícil é ser campeão da Recopa, mais difícil é ser campeão de tudo.

O projeto

A partir do momento em que todo o valor for captado, a associação liderada por Tinga e o Inter poderão dar início ao projeto. A primeira etapa é a construção de um Centro de Performance, que irá contemplar academia, espaço para fisioterapia, um setor destinado aos trabalhos de medicina esportiva, além de salas para treinadores e outros profissionais.

Depois, será construído um hotel para hospedar atletas do clube antes e depois dos jogos. As duas construções serão feitas em espaços mais elevados em relação ao CT atual, para evitar estragos como os que aconteceram na época da enchente em Porto Alegre.

O ex-jogador ressalta que a obra não passa pelos campos do CT, deixando o assunto para avaliação do Inter. Da mesma forma, uma eventual aproximação com a base, principalmente com as categorias finais, sub-17 e sub-20, também não dependerá do projeto CTorcedores e sim do clube.

— A partir do momento que tu movimenta algumas coisas, o torcedor enxerga que ele consegue. E eu acho que é esse pensamento que a gente tem que fazer — disse Tinga.

Próximos passos

Após a Copa do Mundo, Tinga deverá conversar com mais empresários. Outro objetivo é a realização de eventos com torcedores. Bolívar, zagueiro histórico do Inter, sugeriu a realização de um jogo festivo com jogadores históricos do Inter.

Tinga tem realizado palestras e busca aproveitar a ida a algumas cidades para encontrar colorados dispostos a doar. Já está programada uma ida a Balneário Camboriú, além de planos de ir ao Mato Grosso e ao interior do Rio Grande do Sul.

A iniciativa de revitalizar o CT não é o trabalho principal de Tinga, mas não tem faltado energia e motivação ao ex-volante.