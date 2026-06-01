Como o Inter vai aproveitar a parada para a Copa do Mundo

Pezzolano retoma os treinos com elenco em 22 de junho. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O fim do primeiro semestre do futebol brasileiro, interrompido pela pausa para a Copa do Mundo, também deu início ao período de férias dos jogadores do Inter. Enquanto a direção trabalha em saídas e contratações para o elenco, os atletas aproveitam os dias de descanso. A reapresentação, porém, já tem data no horizonte. Em breve, o grupo retorna aos trabalhos para a intertemporada.

Serão 21 dias de descanso. O reinício dos trabalhos sob o comando de Pezzolano está marcado para 22 de junho, uma segunda-feira.

A partir dessa data, o elenco inicia os trabalhos físicos, técnicos e táticos, com foco nos compromissos do segundo semestre, que terão início na semana de 22 de julho, diante do Cruzeiro, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Antes da retomada dos jogos oficiais, a direção projeta a realização de amistosos como preparação para a segunda metade da temporada. Zero Hora apurou que mais de uma partida está encaminhada, embora ainda restem definições sobre os locais dos confrontos, que poderão ocorrer no Beira-Rio ou fora de casa.

Até lá, é provável que o grupo apresente mudanças. A direção admite a necessidade de vender jogadores, e algumas saídas devem ocorrer. Novas contratações também são esperadas a partir do entendimento de que há carências no elenco.