Como o Inter trata da possível venda de Bernabei para o Exterior

Troca de posição colocou Bernabei em evidência no mercado. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Após o desempenho em abril e maio, Bernabei se tornou alvo de sondagens do Exterior. A mudança de posição, da lateral-esquerda para o ataque do Inter, contribuiu para que o argentino se tornasse peça fundamental de Paulo Pezzolano e despertasse o interesse de outros clubes.

Nos bastidores, sondagens e contatos oficiais já chegaram por Bernabei, porém, ainda sem propostas. O Inter entende como natural o interesse de outros clubes pelo argentino e não descarta negociá-lo caso o acordo seja bom para todas as partes.

Publicamente, dirigentes colorados já admitiram a necessidade de negociar atletas na metade do ano, em função do cumprimento do orçamento estabelecido para a temporada 2026.