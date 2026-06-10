Como o Inter deve aproveitar a intertemporada durante a Copa do Mundo

Beira-Rio receberá dois jogos-treino da equipe durante a parada. Jefferson Botega / Agencia RBS

Por mais que o elenco colorado esteja de férias, o período de parada para a Copa do Mundo segue movimentado nos bastidores do clube. Os atletas estão de férias desde 1° de junho e têm retorno marcado para o dia 22 deste mês, uma segunda-feira.

Em comparação com os demais times da Série A do Brasileirão, o Inter não fica para trás no retorno, já que outros sete times escolheram a mesma data. Fluminense, Corinthians e Vitória devem retornar depois. Antes, estão Mirassol, Grêmio, São Paulo, Coritiba, Flamengo, Remo, Palmeiras, Chapecoense e Botafogo.

A primeira movimentação do Inter no período sem jogos foi a demissão do preparador de goleiros Leonardo Martins. Para o seu lugar, o clube acertou com Rogério Maia, profissional que já teve outras passagens no clube gaúcho e que estava no Santos.

Além disso, o clube confirmou a realização de dois jogos-treino. As partidas serão disputadas em julho, no Estádio Beira-Rio, sem a presença de público. No dia 4, o adversário será o Coritiba. Já no dia 11, o confronto será contra o Mirassol.

Volta do Brasileirão

A equipe gaúcha volta a jogar pelo Brasileirão em 22 de julho, pela 19ª rodada, contra o Cruzeiro. Na 14ª colocação com 21 pontos, o Inter terá como principal missão se distanciar da zona de rebaixamento, já que hoje está a apenas um ponto dela.

Além disso, o time de Paulo Pezzolano enfrentará o Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil, no começo de agosto.

Para o segundo semestre, Pezzolano deve ganhar mais opções oriundas das categorias de base. Os principais candidatos a ganhar espaço são os atacantes João Bezerra e João Victor, o meia João Kempes, o volante Benjamin, e o lateral-esquerdo Luiz Felipe.

Negociações

Mesmo com a situação financeira delicada, o Inter observa atentamente as oportunidades do mercado de transferências para reforçar o elenco. O clube também espera a saída de alguns jogadores, o que pode viabilizar a chegada de outros.

A única proposta que chegou foi a do Nacional-URU pelo volante Alan Rodríguez. O Inter e o time uruguaio entraram em acordo por um empréstimo com opção de compra, mas o jogador decidiu não se transferir para o clube uruguaio.

Na lógica de buscar contratações mais criativas, o time prioriza a busca por um zagueiro que chegue com status de titularidade. Também é avaliada a possibilidade de trazer um goleiro, principalmente se Rochet for negociado após a Copa, além de um centroavante, em caso de saída de Borré.

Calendário de volta aos treinos da Série A

15/6 - Mirassol;

17/6 - Coritiba, Grêmio e São Paulo;

19/6 - Flamengo;

20/6 - Remo;

21/6 - Botafogo, Chapecoense e Palmeiras;

22/6 - Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Cruzeiro, Inter, Santos e Vasco;

23/6 - Fluminense;

25/6 - Corinthians;

26/6 - Vitória