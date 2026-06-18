Com a bênção de Figueroa, Maripán chega como esperança para resolver falhas defensivas do Inter

Maripán tem mais de 60 jogos pela seleção chilena. C. Parra / Seleção Chilena de Futebol/Divulgação

Experiente, com regularidade nas equipes em que passou e um líder dentro de campo. Foram essas as características que levaram o Inter ao nome de Guillermo Maripán, zagueiro de 32 anos que assinará com o Inter até o fim de 2028. O jogador tem contrato até junho com o Torino, da Itália, mas não vai renovar o vínculo e chegará livre ao clube gaúcho.

A prioridade era encontrar um zagueiro que chegasse para ser titular e que se adequasse à realidade financeira do clube. E ele desembarcará em Porto Alegre com o apoio de um dos maiores ídolos do Inter, o também chileno Elías Figueroa, bicampeão brasileiro em 1975 e 1976.

— Ele é um bom jogador. A gente conhece bem ele. Eu acho que pode jogar bem no Inter. Espero que a torcida acompanhe ele também — disse Figueroa.

Carlos Madariga, editor de Esportes da Rádio ADN, do Chile, afirma que o novo zagueiro colorado tem um estilo de jogo mais à moda antiga.

— É um jogador forte fisicamente, tem um bom jogo aéreo e muito sólido na marcação. Ele prioriza a marcação, o contato físico ao invés de um estilo de jogo mais refinado — explica Carlos Madariga.

Maripán teve sequência por onde passou, não necessariamente como um titular incontestável, mas participando da maior parte dos jogos.

Ele chegou em 2017 ao Alavés, da Espanha, após surgir na Universidad Católica, do Chile. Depois, viveu bons momentos no Monaco, da França, disputando partidas de Champions League e Europa League, até chegar ao Torino, em 2024.

O jogador foi oferecido a outras equipes do Brasil e do México. Também esteve na pauta do River Plate, nos últimos meses, mas o Inter levou. A ida de Fabinho Soldado, diretor executivo, ao Chile foi decisiva para fechar a negociação.

A benção do ídolo

Ex-zagueiro do Inter, Figueroa fez elogios a Maripán. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Para Figueroa, tido como o maior zagueiro da história do Inter e do Chile, Maripán não sentirá a pressão de jogar no Colorado. Desde 2017, ele atua pela seleção chilena e acumula mais de 60 convocações e três Copas América no currículo.

— O Inter é um time que tem jogadores que sabem que tem que jogar, e a responsabilidade é responder bem — comentou Figueroa.

Ainda não se sabe qual será o número da camiseta de Maripán. A histórica camisa 3, que foi de Figueroa, está vaga. A numeração é pesada na história colorada, já que também foi de Índio. Caso o novo contratado opte por ela, Figueroa torcerá para o peso não ser tão grande para ele.

— Espero que não tanto para ele (risos). Mas aí deixamos a camisa para ele escolher — concluiu Figueroa.

A escolha por Maripán também passa pelas preferências de Paulo Pezzolano. Era desejo do treinador contar com um zagueiro dominante na bola aérea e forte fisicamente, características que o Inter enxergou no chileno.

Outros nomes foram especulados, como Samir, ex-Flamengo, que está na Arábia Saudita e foi oferecido a outros times brasileiros, e Lucas Fasson, que deve renovar com o Lokomotiv, da Rússia. João Marcelo, por exemplo, que negociou com o Inter no começo do ano, não voltou à pauta.

O fato é que Maripán agradou à direção colorada desde o momento em que foi oferecido ao clube. O esforço do Inter para contar com o atleta deve refletir na titularidade imediata e, quem sabe, na lendária camisa 3.