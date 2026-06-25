Cinco atacantes que o Inter pode buscar se Borré for negociado

Salas não estão nos planos do River Plate para a sequência da temporada. @riverplate / X/Reprodução

O Inter já trabalha com a possibilidade de perder Rafael Borré na metade deste ano. O diretor técnico Abel Braga confirmou à Rádio Gaúcha que o River Plate chegou a fazer uma proposta pelo atacante, mas não houve acordo entre as partes envolvidas. Há, também, o interesse de dois times dos Estados Unidos.

Uma eventual venda será importante para os cofres do Inter, mas o clube terá de repor o espaço se a saída for confirmada. Abel admitiu que tanto ele quanto Paulo Pezzolano já analisaram uma lista com possíveis substitutos e que aprovaram os nomes.

Não há confirmação dos nomes que constam na lista, mas eles estão dentro dos padrões do que o Inter busca em reforços. O clube não deve fazer um grande investimento na contratação de jogadores, tanto para compra quanto em salários.

O Inter observa jogadores em fim de contrato, como foi o caso do zagueiro Maripán, e para possibilidades de empréstimo com opção de compra, como foi feito com Alerrandro e Villagra, no começo do ano.

Pensando nisso, Zero Hora lista cinco atacantes que podem se encaixar nesses moldes. Veja abaixo.

Maximiliano Salas — River Plate

Salas é um dos jogadores que Eduardo Coudet não conta para a próxima temporada e que foi avisado para buscar um novo clube. Em 2025, o jogador, que atua como segundo atacante ou mais aberto pelo lado direito, foi comprado pelo River Plate por 8 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões na época).

O time de Buenos Aires sabe que não vai recuperar o investimento e trabalha para repassar o jogador a outro clube, inclusive com a possibilidade de empréstimo.

Nesta temporada, Salas marcou apenas três gols em 19 jogos. Ele viveu o melhor momento da carreira em 2024, quando defendia o Racing. Foram 10 gols e três assistências em 51 jogos. Ao lado de Adrián "Maravilla" Martínez, formou o ataque do time campeão da Sul-Americana do ano.

Germán Cano - Fluminense

Cano é ídolo do Fluminense e esteve no Mundial de Clubes com o time em 2025. ANGELA WEISS / AFP

Com 38 anos, o argentino é o nome mais velho da lista, mas também é o mais conhecido do público brasileiro. O centroavante disputou apenas sete jogos na temporada e vem de uma sequência de problemas físicos que o impediram de atuar mais vezes. Cano tem contrato com o Fluminense até o fim deste ano.

Apesar da falta de regularidade em 2026, o argentino também enfrentou problemas de lesões em 2025. Mesmo assim, terminou o ano com uma boa média de gols: 20 em 50 jogos.

Joaquín Correa

O jogador de 31 anos chegou ao Botafogo na metade do ano passado e assinou até o fim de 2027. Até o momento, não se firmou na equipe, o que o coloca em situação favorável a ser negociado. Outro fator que pode motivar uma negociação é a situação financeira do time, que tem enfrentado transfer bans.

Cortado antes da Copa do Mundo de 2022 por conta de lesão, Correa foi revelado pelo Estudiantes e passou por diversas equipes do futebol europeu: Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter de Milão e Olympique de Marseille.

Correa recebe alto salário no Botafogo, algo que o Inter não estaria interessado em pagar no momento. Nesta temporada, o jogador soma 16 jogos, dois gols e quatro assistências.

Roger Martínez — Al-Taawoun

Aos 32 anos, o centroavante colombiano optou por não renovar com o time da Arábia Saudita e ficará sem contrato após o fim do mês. Com passagens por Racing, Villareal e América do México, o jogador chegou ao Al-Taawoun em 2024.

Nesta temporada, viveu a sua fase mais goleadora, com 24 gols marcados em 34 partidas, utilizando a camisa 10 do clube, que ficou em sexto lugar no Campeonato Saudita.

Destro, o atacante tem características mais móveis e costuma participar ativamente das jogadas de ataque. Com 1,80m, o jogador não tem a bola aérea como principal qualidade, mas compensa nos lances de um contra um.

Gabriel Fernández — Cruz Azul

O centroavante de 32 anos tem contrato até o fim do ano com o Cruz Azul e não renovou com o time mexicano, o que o coloca em condições de assinar um pré-contrato a partir de 1° de julho.

Com 1,86m, o jogador uruguaio tem características mais clássicas de um centroavante. Fernández foi o artilheiro da equipe mexicana na última temporada, com 15 gols marcados.

Formado no Defensor, do Uruguai, ele passou pelo Peñarol e outros times do país, Celta de Vigo e Real Zaragoza, da Espanha, além de Juárez e Pumas, no México.