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Velho conhecido
Notícia

Campeão pela Seleção, auxiliar de Taffarel e experiência com Alisson: quem é Rogério Maia, novo preparador de goleiros do Inter

Profissional tem 30 anos de carreira e já passou pelo Colorado em outras oportunidades

Antonio Oliveira

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