Campeão pela Seleção, auxiliar de Taffarel e experiência com Alisson: quem é Rogério Maia, novo preparador de goleiros do Inter

Rogério Maia trabalhou na Seleção durante a Copa do Mundo de 2018. Pedro Martins / MoWA Press

A primeira contratação do Inter durante a parada para a Copa do Mundo está feita. Trata-se do preparador de goleiros Rogério Maia, 52 anos, que assume o espaço deixado por Leonardo Martins, que foi desligado do clube em 1° de junho.

Rogério Maia estava no Santos desde fevereiro do ano passado e deixa o time paulista para assinar com o Colorado. Ele é natural de Porto Alegre e formado em Educação Física pela Ulbra.

Em 1996, passou a atuar como preparador de goleiros da base do Inter, cargo que exerceu até 2001. Esta será a quinta passagem pelo clube gaúcho. Ele também esteve na equipe entre 2002 e 2004, entre 2006 e 2009, além de 2013.

Na última passagem, por exemplo, ele trabalhou com Alisson, do Liverpool e da Seleção Brasileira, quando o goleiro ainda era promessa.

Seleção e grandes clubes

Rogério Maia tem no currículo passagens pelas categorias de base da Seleção, mas também pelo time principal. Em 2018, foi auxiliar de Taffarel na Copa do Mundo da Rússia. Porém, as principais conquistas foram em 2016 e em 2021, quando o Brasil foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio e de Tóquio, respectivamente.

Além de Inter e Santos, o preparador de goleiros passou por Coritiba, Chapecoense, Flamengo e Atlético-MG. No time carioca, foi campeão da Copa do Brasil de 2024. Em solo mineiro, venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa do Brasil no ano seguinte.

Ao longo dos 30 anos de carreira, Maia trabalhou com grandes goleiros do futebol brasileiro, como Alisson, Júlio César, Weverton, Everson e Rossi. O último grande trabalho foi com Gabriel Brazão, de 25 anos, no Santos.