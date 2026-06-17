Campeão da Libertadores pelo Inter inicia carreira como técnico em time de Daniel Alves: "Projeto que chamou a atenção"

Sandro terá a sua primeira experiência como treinador. São João de Ver / Divulgação

O ex-volante Sandro foi anunciado como novo treinador do São João de Ver, time da terceira divisão do futebol português. Formado na base do Inter, ele esteve nos elencos que conquistaram os títulos da Sul-Americana de 2008 e da Libertadores de 2010.

Este será o primeiro trabalho de Sandro como treinador. Ele deixou o Inter por cerca de 7,5 milhões de euros para atuar no Tottenham, clube inglês onde ficou quatro anos.

— Acredito que podemos construir algo muito positivo e tenho a impressão de que será o início de uma caminhada muito importante na minha vida profissional, agora fora das quatro linhas — disse Sandro.

Outro destaque na carreira de Sandro foi a passagem pela Seleção Brasileira. Entre 2010 e 2013, ele disputou 14 partidas e, por pouco, não disputou a Copa do Mundo de 2010, quando ficou na lista de suplentes de Dunga para o Mundial.

Sandro também atuou pelo Queens Park Rangers e West Bromwich, na Inglaterra, Antalyaspor, na Turquia, Benevento, Udinese e Genoa, na Itália, e Goiás, no Brasil.

Aposentadoria

Em 2022, pendurou as chuteiras após defender o Belenenses. Contudo, retornou em 2024 para jogar pelo Harborough Town, da sétima divisão inglesa. Ele disputou apenas uma partida e voltou para a aposentadoria.

— Estou muito motivado com essa oportunidade. É um projeto que me chamou a atenção desde o começo, e eu venho para trabalhar muito e tentar fazer um grande trabalho — disse Sandro, empolgado com a primeira oportunidade como treinador.

Daniel Alves é o dono do clube

Ex-lateral de clubes como Barcelona, Juventus e PSG, com passagem pela Seleção Brasileira, Daniel Alves voltou ao futebol depois de passar um ano preso após condenação por abuso sexual. A denúncia partiu de uma jovem catalã, no começo de 2023.

Em março de 2025, Daniel Alves foi absolvido em segunda instância. A compra do São João de Ver foi feita em dezembro do ano passado. O ex-atleta também tem sido atração em cultos evangélicos que reúnem multidões na Espanha.