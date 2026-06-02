Boca tem interesse em outro goleiro além de Rochet, diz imprensa argentina

Álvaro Montero defende a seleção colombiana na Copa do Mundo. @alvaromontero1 / Instagram / Reprodução

Em busca de um goleiro, o Boca Juniors já demonstrou interesse em Sergio Rochet, do Inter. Agora, segundo o jornal Olé, o jogador colorado tem a concorrência de Álvaro Montero, de 31 anos, da seleção colombiana e do Vélez Sarsfield.

Conforme a publicação, por ora ocorreu apenas uma sondagem para entender um possível modelo de negócio. Isso porque o atleta está emprestado pelo Millonarios, da Colômbia, até o final deste ano. O Vélez precisaria desembolsar US$ 2 milhões para adquiri-lo de forma definitiva.

O Boca busca um goleiro desde que Marchesín, ex-Grêmio, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em abril. O reserva Brey, de 23 anos, não se afirmou.

Na semana passada, a TyC Sports noticiou o interesse do clube argentino em Rochet. Contestado no Inter, o camisa 1 colorado está com o Uruguai para a disputa da Copa do Mundo.