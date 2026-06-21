Atacante do Inter desperta interesse de clubes dos EUA

A abertura da janela de transferências pode representar a chegada de propostas por Rafael Borré. Mesmo na reserva do Inter, o atacante aparece nos planos de dois clubes dos Estados Unidos: o Columbus Crew e Philadelphia Union.
Conforme apurou Zero Hora, as equipes já fizeram os primeiros movimentos para oficializarem o interesse.
Entretanto, as conversas estão em estágio inicial. Até porque, a janela de transferências da Major League Soccer (MLS) abre somente no dia 13 de julho.
Mesmo fora da convocação da seleção colombiana para a Copa do Mundo, o jogador de 30 anos tem cartaz no Exterior. E, embora tenha perdido protagonismo no Beira-Rio, ainda é o goleador do elenco na temporada, com nove gols.
Neste ano, atuou em 28 partidas com a camisa do Inter, mas apenas 18 como titular, tendo perdido a titularidade para o centroavante Alerrandro. Contratado pelo Colorado em 2024, Borré assinou contrato até dezembro de 2028.