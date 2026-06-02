As razões para a mudança e o futuro da preparação de goleiros do Inter

Leonardo Martins estava há 20 anos no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

As demissões de Leonardo Martins, preparador de goleiros, e de seu auxiliar, Aparecido Donizete, escancaram a insatisfação do Inter com o momento de Anthoni, Rochet e demais atletas da posição. O clube informou a saída dos profissionais na segunda-feira (01), e tenta contratar os substitutos já nesta terça. Daniel Pavan, que esteve na função até julho de 2022, é o mais cotado para a função.

A mudança ocorreu no primeiro dia do recesso do futebol nacional para a Copa do Mundo. Ainda que sejam reconhecidos inclusive nacionalmente, sendo instrutores da CBF Academy, Martins e Donizete não vinham conseguindo melhorar o desempenho dos goleiros do Inter. E as falhas recentes, como a cometida por Anthoni no último domingo, ampliaram a desconfiança em relação ao trabalho da dupla.

Rochet também atravessava um mau momento antes de se lesionar e se apresentar na seleção uruguaia. No ano passado, já havia contestações no mesmo sentido.

Leozão, como é conhecido, estava no Inter havia mais de duas décadas. Passou pelas categorias de base, foi auxiliar no profissional e ascendeu ao cargo justamente após a saída de Pavan, em julho de 2022.

Pavan, que também viveu mais de 20 anos no Inter, está no mercado desde a saída do Beira-Rio. Coincidentemente, sua saída também seu deu por críticas da época, que tinha Daniel e Keiller como goleiros principais.

A mudança na preparação de goleiros será completa, já que Aparecido Donizete, outro profissional de 15 anos de Beira-Rio, também saiu. Isso significa que o novo preparador trará também sua equipe.

O Inter também demitiu o auxiliar de preparação física João Goulart. Para essa função a tendência é de que não haja reposição, e sim a mudança de alguém da categoria de base para o lugar.