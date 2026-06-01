Inter

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Após a 18ª rodada do Brasileirão, Inter tem a mesma campanha do ano que foi rebaixado

Em 2026, o Colorado está na 14ª colocação com 21 pontos, números iguais aos de 2016; pontuação também é semelhante a do ano passado

Zero Hora

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