Após a 18ª rodada do Brasileirão, Inter tem a mesma campanha do ano que foi rebaixado

Inter de Pezzolano está a um ponto da zona de rebaixamento. Ricardo Duarte / Internacional

Após 18 rodadas disputadas, o Inter chega à parada da Copa do Mundo em uma situação que remete a 2016 — o ano trágico que culminou no primeiro e único rebaixamento do clube. Atualmente na 14ª colocação, com 21 pontos, o Colorado repete exatamente a mesma campanha, em termos numéricos, daquele período. Em comparação com 2025, o desempenho também é idêntico em pontuação.

Há 10 anos, até a 18ª rodada, o Inter havia somado 21 pontos, com seis vitórias, três empates e nove derrotas, com um aproveitamento de 38,9%.

Na temporada atual, a equipe do Paulo Pezzolano chegou aos mesmos 21 pontos com uma vitória a menos, destacando a dificuldade da equipe em transformar boas atuações em pontos.

Apesar das semelhanças na tabela, o contexto atual é diferente de 2016. À época, o Inter estava entrando em uma sequência de baixo rendimento após figurar na parte de cima da tabela e viria a ser rebaixado no final da competição. Já atualmente, a projeção tende a ser positiva, já que o Inter tem o tempo a seu favor.

O medo de repetir 2025

Inter escapou na última rodada em 202025. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Ano passado, o Colorado ficou até a última rodada na briga contra o rebaixamento, escapando após vencer o Bragantino por 3 a 1, no Beira-Rio. As lembranças de 2025 ainda estão frescas na memória do torcedor, muito porque as campanhas também são parecidas após a 18ª rodada do Brasileirão.

Em 2025, o Inter ocupava a 13ª colocação com os mesmos 21 pontos. No entanto, o Colorado tinha uma partida atrasada e havia completado somente 17 jogos.

Cenário atual

A parada para a Copa do Mundo pode ser uma oportunidade para o time de Pezzolano se estabilizar e fazer ajustes para melhorar ao longo do segundo turno para se afastar, de vez, da zona de rebaixamento.

O Inter está a um ponto do Vasco — primeiro time dentro do Z-4. Para efeito de comparação, no ano do rebaixamento, o Inter estava a três pontos do Santa Cruz, que ocupava a 17ª colocação.

As coincidências remetem ao pior momento da história do clube. De qualquer forma, o ano de 2026 está longe de acabar. Restando 20 rodadas, o desafio da equipe será fazer deste período sem jogos um ponto de virada de chave para evitar que as características deixem de ser apenas semelhanças e virem ameaças reais de rebaixamento.

Inter em 2016 após a 18ª rodada

18 jogos

14ª colocação

21 pontos

Inter em 2025 após a 18ª rodada

17 jogos

13ª colocação

21 pontos

Inter em 2026 após a 18ª rodada

18 jogos

14ª colocação

21 pontos