Apesar de eliminação na Série B do sub-20, Inter reforça confiança no aproveitamento da base no time principal

Inter terá de jogar a Série B sub-20 na próxima temporada. Nathan Bizotto / Inter, Divulgação

O Inter terá de jogar a Série B do Brasileirão sub-20 mais uma vez, em 2027. Na quinta-feira (18), o time foi eliminado nas quartas de final da competição para o Ceará, por 3 a 1, de virada. Como o confronto era em jogo único, o Colorado se despediu da competição.

O resultado decepcionou o torcedor por conta dos adversários que o Inter teve ao longo da competição e por contar com atletas que já estiveram no time principal. Mesmo assim, o clube não trata como terra arrasada e entende que há bons nomes a serem trabalhados para o time principal.

Além disso, a pasta sofreu mudanças após o começo ruim no Brasileirão, quando o Inter foi goleado três vezes seguidas. Depois, o time se recuperou com quatro vitórias e se classificou para enfrentar o Ceará.

A principal alteração foi a chegada de Carlos Noval, que assumiu a direção executiva da base há menos de dois meses e chegou ao clube com a missão de projetar mais jovens ao time principal.

Mesmo assim, é evidente que mais um ano na Segunda Divisão poderá dificultar a transição de algum nome de maior destaque do time sub-20 por conta do nível técnico inferior da competição em relação ao da Série A.

A campanha do Inter foi de quatro vitórias e quatro derrotas. O time marcou 15 gols e sofreu 16.

Jogadores para observar

Em entrevista recente ao colunista de Zero Hora, Leonardo Oliveira, Fabinho Soldado disse que o torcedor pode esperar mais jovens ganhando minutos na volta dos jogos. O favorito é o ganês Benjamin (20), que estava suspenso contra o Ceará e é visto em estágio mais avançado.

O jogador foi titular nos três primeiros jogos do Inter no Gauchão e chamou a atenção. Contudo, a parte física do volante não acompanhou e ele enfrentou uma sequência de lesões.

A partir disso, Benjamin passou a ser acompanhado por Élio Carravetta, que comanda o Programa de Desenvolvimento Individual. Os atletas de maior potencial são direcionados ao grupo para um acompanhamento mais próximo com nutricionista, assistente social e preparador físico.

No PDI também estão os irmãos João Victor (18), atacante, e Luiz Felipe (20), lateral-esquerdo, que participaram do gol colorado contra o Ceará.

O primeiro recebeu proposta do futebol japonês, mas preferiu ficar em Porto Alegre. Elogiado por Abel Braga pela velocidade e força física, ele marcou um gol contra o Monsoon, no Gauchão. Já o irmão estreou de forma discreta contra o Brasil de Pelotas, na Recopa Gaúcha.

O trio tenta seguir os passos de Allex, que disputou partidas do sub-20 na temporada, mas se tornou peça recorrente do time de Paulo Pezzolano.

Destaques sub-17

Titulares contra o Ceará, o centroavante João Bezerra (16) e o meia João Kempes (17) têm idade para jogar no sub-17, mas em função da qualidade e da projeção passaram a atuar com maior frequência no sub-20. Atualmente, ambos são vistos como as principais promessas do clube e já tiveram oportunidades no time principal.

O centroavante Fabrício Prado (16) e o meia Ryan Norato (16) também têm chamado a atenção nos jogos do sub-17 e podem entrar no radar da comissão de Paulo Pezzolano.

E agora?

Apesar da eliminação, o Inter ainda terá desafios na categoria neste ano. O primeiro deles será no Gauchão, torneio em que o enfrentará o Grêmio na semifinal.

Na ida, fora de casa, o Colorado venceu por 1 a 0. Agora, depende de um empate para chegar à decisão. A volta ocorrerá no dia 27 de junho. Depois, o Inter ainda participará da Copa do Brasil e da Copa Sul.