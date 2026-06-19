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Apesar de eliminação na Série B do sub-20, Inter reforça confiança no aproveitamento da base no time principal

Colorado perdeu para o Ceará nas quartas de final e terá de jogar a Segunda Divisão da categoria novamente em 2027

Antonio Oliveira

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