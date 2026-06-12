Inter

Planejamento
Notícia

Adaptações no Beira-Rio e promessa de inversão de mando: como o Inter se prepara para a Copa do Mundo Feminina

Clube precisará promover alterações no gramado e arquibancadas do estádio para atender exigências da Fifa

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS