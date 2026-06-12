Adaptações no Beira-Rio e promessa de inversão de mando: como o Inter se prepara para a Copa do Mundo Feminina

Casa colorada sediará partidas do Mundial entre junho e julho de 2027. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter vive o clima de Copa do Mundo. Porém, não se trata da competição masculina que está sendo disputada no México, Estados Unidos e Canadá. A diretoria colorada prepara o Beira-Rio para receber jogos do Mundial feminino, que ocorrerá entre junho e julho de 2027.

Ainda sem saber quantas e quais partidas serão agendadas para Porto Alegre, o clube começou a planejar adaptações às exigências da Fifa, que incluem alterações no gramado e nas arquibancadas.

E também há uma promessa da CBF sobre o período em que o time não terá sua casa à disposição, pois precisará entregar o local com um mês de antecedência aos organizadores do torneio.

Reformas

Desde 2018, a Fifa exige que os campos de futebol em suas competições sejam híbridos. A tecnologia implementada, que atende pelo nome de stitching, consiste na costura de fibras sintéticas à grama natural, para aumentar a resistência do piso e evitar o surgimento de buracos.

Dos oito estádios que sediarão as partidas no Brasil, apenas a Arena do Corinthians tem esse material. No entanto, a pedido da diretoria do Inter, a Fifa vistoriou o Beira-Rio e emitiu parecer favorável à instalação de uma espécie de tela com fibra elástica de aderência com menor custo.

— Isso não é novidade para nós. O Beira-Rio já tinha esse elástico por baixo da grama, mas com a enchente ficou mais profundo. Agora, vamos trocar por uma fibra mais moderna — explica o vice-presidente de administração colorado André Dalto.

A ideia é realizar a mudança ao término do Brasileirão, quando geralmente é trocado o plantio da grama, saindo do tipo de inverno para o de verão.

Além disso, o clube precisará instalar cadeiras nas arquibancadas do setor do portão 7. O espaço, localizado atrás do gol à direita das cabines de imprensa abriga a torcida organizada Guarda Popular. Todas estas reformas serão custeadas com o auxílio do valor repassado pela Fifa aos clubes que cederão seus estádios.

Mando de campo

Outra exigência da entidade máxima do futebol é que o estádio seja entregue um mês antes do início da Copa do Mundo — portanto, no fim de maio. E, embora exista uma data Fifa programada para este período, há o temor da CBF em diminuir o prejuízo para as equipes envolvidas no Brasileirão.

Mesmo sem ter divulgado o calendário de 2027, a promessa é que será feita a inversão dos mandos de campo para evitar que os times precisem buscar um novo estádio para sediar suas partidas. Um exemplo: se o Inter for receber o Vasco neste prazo, a partida será disputada em São Januário, antecipando o confronto do segundo para o primeiro turno.

Além do Beira-Rio, também receberão jogos o Maracanã, a Arena Corinthians, o Mineirão, a Arena Fonte Nova, o Castelão, a Arena Pernambuco e o Mané Garrincha — o que pode impactar nos jogos envolvendo Flamengo, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza e Ceará.