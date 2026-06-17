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Aceitaria de volta? Com ex-Inter na barca, River Plate anuncia saídas de jogadores

Clube argentino anunciou nesta terça-feira (16) a inutilização de atletas na pré-temporada que ocorrerá na Espanha

Zero Hora

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