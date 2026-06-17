Aceitaria de volta? Com ex-Inter na barca, River Plate anuncia saídas de jogadores

Bustos não faz parte dos planos de Eduardo Coudet. Divulgação / River Plate

Buscando oxigenar o elenco do River Plate, o técnico Eduardo Coudet descartou a utilização de alguns jogadores na pré-temporada do clube argentino que ocorrerá na Espanha. Fora dos planos da comissão técnica, a lista divulgada nesta terça-feira (16) possui nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o lateral-direito ex-Inter Fabrício Bustos.

Bustos chegou a Argentina em 2024 após ficar dois anos no Inter. Em Porto Alegre, foram 132 jogos e seis gols marcados — além de 13 assistências.

Barca de saída

Outros atletas que devem deixar o clube são Giuliano Galoppo, que acumula passagens pelo São Paulo no futebol brasileiro, e o zagueiro campeão do Mundo pela argentina Germán Pezzella também deve se despedir do Monumental de Nuñez.

Maximiliano Meza, Paulo Díaz, Álex Woiski e Maximiliano Salas são atletas inclusos na lista e que não devem ser utilizados pelo River Plate. Ian Subiabre e Santiago Lencina, com negociações em andamento para incorporar outras equipes tampouco viajaram para a Espanha.

Outros quatro atletas não mencionados pelo time na nota também entram na barca de saídas.

River Plate retoma os treinamentos em Buenos Aires nesta quarta-feira (17) e viaja para a cidade espanhola de Alicante no sábado (20) para a realização da pré-temporada.

Nota divulgada pelo River Plate: