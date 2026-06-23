Abel Braga confirma proposta de clube argentino por Borré e promete reposição no ataque do Inter

O ex-técnico do Inter e hoje diretor técnico Abel Braga participou como comentarista na jornada da Rádio Gaúcha, em Portugal 5x0 Uzbequistão. Mas também falou de Inter: e admitiu proposta pelo atacante Rafael Borré.

A informação já havia sido noticiada por GZH. Mais cedo, o repórter da Rádio Gaúcha, Saimon Bianchini, afirmou que o jogador está na mira não só do River Plate, mas também de clubes da MLS.

— Chegou (proposta) pelo Borré. Não se chegou num acordo, todo mundo sabe. Foi do River Plate. Tem interesse? Tem. Oferece mais. Jogador tem interesse em ir? Tem. Não tem? Não tem papo — resumiu.

Alto salário

Borré deve deixar o Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Borré tem o maior salário do elenco colorado, com um custo mensal de aproximadamente R$ 2 milhões. Uma transferência aliviaria a folha e daria ao atleta a chance de recuperar o bom futebol.

Pensando em uma eventual saída, o Inter já pensa nomes para repor o atacante. No entanto, deixa claro a empresários que vive restrições orçamentárias, e deve evitar nomes com altos salários. A preferência é por atletas livres no mercado.

Abel Braga também comentou sobre a situação. E admitiu a necessidade de reposição:

— Nós vamos ter que trazer. Isso é óbvio. E o departamento responsável já nos deu possibilidades. Hoje, inclusive, que eu vi todo o material, eu fiquei bem satisfeito — admitiu, sem no entanto, revelar nomes.