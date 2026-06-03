A situação dos jogadores com contrato por encerrar no Inter

Bruno Henrique é um dos jogadores com contrato até dezembro Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem nove jogadores do grupo principal com contratos encerrando no final da temporada. O que dá, portanto, pouco mais de 25 dias para negociar uma renovação sob pena de perder o atleta por pré-contrato com alguns deles. Para outros, o prazo é diferente, envolve estender vínculo ou cumprir metas para renovação automática.

Dos habituais titulares, Rochet, Gabriel Mercado e Bruno Henrique têm contrato até 31 de dezembro. O do goleiro possui uma cláusula de renovação automática que não deve ser acionada por não bater metas esportivas.

Mercado e Bruno Henrique vivem situação diferente: partirá deles a decisão sobre sequência no clube — e na carreira. Não está descartado que o zagueiro se aposente ao final do ano. O volante também está em fase final da carreira e também estuda opções para o futuro.

Os outros dois titulares são Villagra e Alerrandro. Ambos estão emprestados do CSKA e só serão comprados se atingirem as metas estabelecidas. O caso de Villagra é mais factível. Alerrandro só ficará se houver negociação.

Félix Torres também está emprestado pelo Corinthians. O clube paulista tem interesse em negociá-lo em definitivo caso apareça algum interessado.

Três volantes reservas também têm contratos até 31 de dezembro. Thiago Maia ainda pode ser usado como moeda de troca em alguma negociação na janela de meio de ano. Ronaldo está sendo avaliado. E Richard, com certeza, não terá renovação. Aliás, caso algum clube se interesse por ele, levará instantaneamente.

O goleiro Keiller, que está na reserva do Coritiba, também tem contrato com o Inter até 30 de dezembro. Ele não renovará e será agente livre.

O lateral-esquerdo Ramon está emprestado ao Vitória até o final do ano e tem mais um ano de contrato com o Inter. Gustavo Prado, meia-atacante, foi repassado ao Ceará. Ele retorna ao Inter em dezembro e tem vínculo até 2028 com o clube gaúcho. Os dois serão reavaliados no início do próximo ano.

Contratos que encerram em dezembro:

Rochet

Gabriel Mercado

Bruno Henrique

Félix Torres (emprestado junto ao Corinthians

Villagra

Alerrandro

Thiago Maia

Ronaldo

Richard

Jogadores que retornam de empréstimo:

Keiller (contrato com o Inter vai até dezembro de 2026)

Ramon (contrato com Inter vai até dezembro de 2027)

Gustavo Prado (contrato com o Inter vai até dezembro de 2028)