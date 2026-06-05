A situação do departamento médico do Inter na parada para a Copa do Mundo

Rochet treina normalmente com a seleção uruguaia. @Uruguay / Twitter / Reprodução

O técnico Paulo Pezzolano terá uma dor de cabeça a menos na retomada das atividades do Inter após o período de férias. O departamento médico colorado encerrou o primeiro semestre zerado. Ou seja, sem jogadores necessitando de qualquer tipo de tratamento durante o período de intertemporada.

Nos últimos dias antes da parada para a Copa do Mundo, o departamento médico do Inter contava com apenas dois atletas do elenco principal: Sergio Rochet e Alan Rodríguez. O volante Paulinho também esteve recentemente no DM colorado, mas voltou a ficar à disposição antes da interrupção das competições nacionais.

O goleiro uruguaio se recuperou das dores lombares que o tiraram dos últimos compromissos do Inter antes da derrota para o Bragantino, mas foi desfalque em Bragança por conta da convocação. Rochet treina normalmente desde sua chegada em Montevidéu.

Já Alan Rodríguez está recuperado de uma pancada na perna e, caso não seja negociado na próxima janela de transferências — o Nacional, do Uruguai, demonstrou interesse em sua contratação —, passa a ser mais uma opção para o meio-campo colorado.

Após o período de férias estipulado pela direção, os jogadores do Inter se reapresentam no dia 22 de junho para o início da intertemporada, que será realizada no CT Parque Gigante. A programação já prevê um jogo-treino no dia 4 de julho, em Porto Alegre, contra o Coritiba.