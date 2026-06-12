A relação do Inter com o duelo entre Coreia do Sul e República Tcheca pela Copa do Mundo; entenda aqui

Inter x Chivas Gudalajara pela partida de ida da final da Libertadores de 2010, no Estádio Guadalajara. Alexandre Lops / Inter

Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentaam na quinta-feira (11), pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo, no Estádio Guadalajara, no México. A segunda partida do Mundial terminou com a vitória dos coreanos sobre os tchecos por 2 a 1, de virada. Ao ouvir falar neste local, o torcedor do Inter se reencontra com uma grata lembrança: o título da Libertadores de 2010.

O estádio pertence ao Chivas Guadalajara, rival do Colorado na sua última conquista de Libertadores. Os clubes se enfrentaram no local pela partida de ida da decisão, no dia 11 de agosto de 2010, quando o time de Celso Roth derrotou os mexicanos no gramado sintético e encaminhou o título que foi decretado no Beira-Rio.

A partida terminou 2 a 1 para os gaúchos, mas o cenário não foi de facilidade. Apesar do domínio do Inter desde o início do jogo, o Chivas saiu na frente do marcador no final da primeira etapa, com Adolfo Bautista.

Giuliano na partida entre Chivas Guadalajara e Inter pela final da Libertadores de 2010. Alexandre Lops / Inter

Obrigado a reagir na segunda etapa, o Colorado não se acuou com a pressão dos mais de 45 mil torcedores presentes no estádio e se impôs no jogo. O gol de empate foi marcado por Giuliano, aos 27 minutos, e a virada veio com o zagueiro Bolívar dois minutos depois.

Gol de Bolívar contra o Chivas na final da Libertadores de 2010. Alexandre Lops / Inter

Mudança de nome

Hoje em dia, o estádio localizado em Zapopan, no México, leva o naming rights da empresa mexicana de lançamentos e combustíveis, Akron. Diferentemente de 2010, quando o Inter jogou lá. Na época ele era denominado como estádio Omnilife.

Estádio Guadalajara irá sediar quatro jogos na Copa do Mundo de 2026. Ulises Ruiz / AFP

Em 2026, uma nova alteração na nomenclatura ocorreu por conta de medidas da Fifa — que não adota nomes comerciais de patrocinadores em suas competições. Assim, durante a Copa do Mundo, o Estádio Akron passará a ser chamado por um nome neutro: Estádio de Guadalajara.

O local irá sediar quatro jogos ao longo da fase de grupos do Mundial. São eles:

Grupo A : Coréia do Sul x Tchéquia — Quinta-feira, 11 de junho

: Coréia do Sul x Tchéquia — Quinta-feira, 11 de junho Grupo A : México x Coréia do Sul — Quinta-feira, 18 de junho

: México x Coréia do Sul Quinta-feira, 18 de junho Grupo K: Colômbia x RD do Congo — Terça-feira, 23 de junho

Colômbia x RD do Congo Terça-feira, 23 de junho Grupo H: Uruguai x Espanha — Sexta-feira, 26 de junho