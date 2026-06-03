A posição do Inter sobre a situação envolvendo o futuro de Thiago Maia

Camisa 29 não é titular com Paulo Pezzolano. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter já enviou ao volante Thiago Maia uma proposta de renovação contratual. O vínculo com o atleta de 29 anos se encerra em dezembro, o que significa que ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho e deixar o clube sem custos ao fim da temporada.

Segundo fontes consultadas pela reportagem de GZH, os dirigentes aguardam um posicionamento do estafe do jogador nos próximos dias. O fato de o contrato vigorar somente até o final do ano, porém, não faz com que haja pressa por parte do clube para concluir a negociação.

O Santos, ex-clube de Thiago Maia, seria um dos interessados. O Inter afirma não ter conhecimento de qualquer proposta pelo volante além da sua oferta. Ainda assim, não está descartada a possibilidade de outros clubes estarem, sim, monitorando a situação do jogador.