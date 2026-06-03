A estratégia do Inter na busca por reforços que pode impactar nas situações de Borré e de Alan Patrick

Meia e atacante podem deixar o Inter em caso de propostas. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter já definiu seu plano para buscar reforços na próxima janela de transferências. A estratégia, porém, está baseada na premissa de que, para a chegada de um jogador, será necessária a saída de outro.

A prioridade é abrir espaço no elenco e na folha salarial por meio da realocação de atletas que não vêm apresentando bom desempenho em 2026.

É justamente essa ideia que pode fazer o Inter abrir as portas para a saída de dois jogadores com altos salários e que não estão correspondendo dentro de campo nesta temporada: Rafael Borré e Alan Patrick.

Eventuais negociações envolvendo a dupla dariam um fôlego à já apertada folha salarial do clube, abrindo margem para novas contratações.

— Eu queria te falar que tinha uma margem para poder subir um pouquinho, mas, se eu disser isso, o meu financeiro vai ficar com o cabelo em pé. Não tenho. Preciso seguir rigorosamente aquilo que temos como meta. Existe um fair play financeiro que está sendo colocado pela CBF. O compromisso com o nosso orçamento, com o clube, com a nossa história e com o nosso momento será sempre levado em consideração. Então, para que chegue jogador, precisamos fazer todo um ajuste com as saídas. E é claro que essas saídas são naturais — explicou o diretor executivo do Inter, Fabinho Soldado, em entrevista ao jornalista Leonardo Oliveira, no canal Gaúcha Esportes, no YouTube.

R$ 3 milhões mensais

Somados, os salários de Alan Patrick e Borré se aproximam dos R$ 3 milhões mensais. Esse valor poderia ser direcionado a outros atletas para suprir eventuais saídas, sem alterar significativamente a folha salarial do clube, que atualmente gira entre R$ 12 milhões e R$ 13 milhões por mês.

Até o momento, porém, o Inter não recebeu propostas oficiais por nenhum dos dois jogadores. O atacante colombiano, entretanto, é quem está mais próximo de deixar o Beira-Rio. Clubes mexicanos já sondaram a situação de Borré, e existe a possibilidade de uma nova investida com a reabertura da janela de transferências.

Já o camisa 10 vem perdendo espaço. Assim como o colombiano, Alan Patrick deixou de ser considerado titular absoluto na equipe do técnico Paulo Pezzolano. Apesar de ter iniciado a partida diante do Bragantino, o meia tem começado a maior parte dos jogos no banco de reservas.