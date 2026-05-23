Vitória x Inter hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Vitória se enfrentam neste sábado (23), às 17h, pela 17ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre no Barradão, em Salvador.
O Colorado vem de goleada contra o Vasco por 4 a 1, na última rodada. Já o time baiano foi derrotado pelo Bragantino, fora de casa, por 2 a 0.
Escalações confirmadas para Vitória x Inter
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura
Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Borré e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem para Vitória x Inter
Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Onde assistir a Vitória x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Vitória x Inter
Vitória
O time baiano ocupa a 14ª posição, com 19 pontos, dois a menos que o Inter. A equipe de Jair Ventura não poderá contar com Zé Vitor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Bragantino.
Inter
O Colorado não perde há sete jogos e vem de ascensão no Brasileirão. Pezzolano não poderá contar com Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.