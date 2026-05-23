O Inter perdeu para o Vitória na noite deste sábado (23), no Barradão, em Salvador. Com o resultado, o time de Pezzolano permanece com 21 pontos e pode terminar a 17ª rodada do Brasileirão próximo da zona de rebaixamento. O time segue, provisoriamente, na 12ª colocação.
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O que é o Gaúcha 2
- Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;
- Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;
- Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.
Como funciona o Gaúcha 2
- Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;
- No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);
- Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";
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- O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;
- No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.
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