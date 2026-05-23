O Inter perdeu para o Vitória na noite deste sábado (23), no Barradão, em Salvador. Com o resultado, o time de Pezzolano permanece com 21 pontos e pode terminar a 17ª rodada do Brasileirão próximo da zona de rebaixamento. O time segue, provisoriamente, na 12ª colocação.

Siga a repercussão da partida no Balanço Final, apresentado por André Silva, ao vivo no YouTube e em Gaúcha 2, no app e site de GZH.

O que é o Gaúcha 2

Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;

Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;

Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.

Como funciona o Gaúcha 2

Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;

No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);

Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";

Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;

O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;

No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.

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